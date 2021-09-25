Лавров: саммит за демократию, предлагаемый США, соответствует духу холодной войны

Идея Соединенных Штатов провести «саммит за демократию» соответствует духу холодной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на дискуссии ГА ООН.

«Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам», — пояснил министр, добавляя, что это решение провозглашает «новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных».

Он также отметил, что подобная политика проводится на фоне заявления президента США Джо Байдена о том, что они не хотят разделения мира на противостоящие блоки.

«На деле же «саммит демократий» станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих», — подчеркнул Лавров.

«Саммита за демократию» должен состоятся 9-10 декабря. Его целью объявлена «помощь в осуществлении международных действий». Отмечалось, что на этом мероприятии будут обсуждать такие темы, как защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.