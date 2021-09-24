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Джонсон предложил Макрону восстановить сотрудничество после скандала с подлодками

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Daniel Cole/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону восстановить сотрудничество между странами после скандала с подлодками. Об этом сообщает France Presse.

По данным агентства, разговор произошел по инициативе британского премьера. В ответ на предложение французский лидер заявил, что ждет предложений Лондона по урегулированию отношений.

Ранее Джонсон посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону взять себя в руки и перестать возмущаться из-за создания оборонного альянса Австралии, США и Великобритании AUKUS.

16 сентября французское издание La Tribune сообщило, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.

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