Талибы* обратились в ООН

Представители радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» обратились в ООН в намерением выступить на Генассамблее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального секретаря организации Антонио Гутерриша.

Сообщается, что талибы уже направили в ООН кандидатуру постпреда при международной организации.

В офисе генсека отметили, что соответствующий комитет примет решение о том, кто будет постпредом Афганистана при ООН — представитель предыдущего правительства или же талибов.

По данным Reuters, «Талибан» назначил Мохаммада Сохаила Шахина — представителя катарского политического офиса движения — на должность посла Афганистана при ООН.

Недавно Афганистан посетил представитель ООН по гуманитарным вопросам. Новые власти заявили, что не будут препятствовать работе организации и попросили о помощи в регионах, которые столкнулись с тяжелой гуманитарной ситуацией.

Ранее генсек Гутерриш призвал сделать исключения из санкций против талибов. Он добавил, что афганский народ слишком много страдал