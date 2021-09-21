Сенатор заявил, что сомневаться в результатах выборов в России нет оснований

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов рассказал, что парламентские выборы прошли спокойно. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нет каких-либо оснований доя того, чтобы сомневаться в результатах выборов депутатов Государственной думы VIII созыва.

«У нас нет сомнений в их результатах, а все разговоры о якобы нелегитимности выборов в Госдуму Российской Федерации не имеют под собой каких-либо реальных оснований», — подчеркнул Климов.

Он обратил внимание, что выборы парламентариев нового созыва были организованы прозрачно и по законам России.

С 17 по 19 сентября в России состоялись выборы в Госдуму, выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов. В нескольких регионах страны проголосовать можно было онлайн. По итогам выборов в ГД прошли пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — патриоты — За правду», а также «Новые люди».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не удалось дискредитировать выборы в Госдуму.