Россиянин заплатил $100 тыс. за фото с Трампом

Россиянин заплатил двум известным представителям Республиканской партии $100 тыс. за возможность сфотографироваться с экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает CNN.

Из-за этого Минюст США предъявил им обвинения в том, что они способствовали незаконному предоставлению россиянином средств на предвыборную кампанию Трампа в 2016 году.

Как отмечает издание, речь идет о 43-летнем Джесси Бентоне и 75-летнем Дуге Уиде, которым инкриминируется сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний, незаконное внесение взносов на проведение предвыборной кампании, а также предоставление властям заведомо ложных сведений.

Имя россиянина, заплатившего за фото с Трампом, не разглашается, однако, как утверждают следователи, он — «деловой партнер Уида». В издании отметили, что он рассчитывал сделать «совместную фотографию» с политиком во время предвыборной президентской кампании в 2016 году. Имя этого политика не раскрывается, но, согласно анализу газеты Politico и агентства Reuters, речь идет о Дональде Трампе.

Согласно обвинительному заключению, Бентон оставил $75 тыс., а оставшиеся $25 тыс. пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа. В итоге в сентябре 2016 года в Филадельфии россиянин все же сфотографировался с политиком.

В материалах суда нет указаний, что дело связано с расследованием спецпрокурора, в рамках которого изучались многочисленные связи между кампанией Трампа 2016 года и Россией.

Как следует из обвинительного заключения, кампания Трампа не знала, что деньги поступили от иностранца.

Ранее сообщалось, что свидетеля по делу о связях Трампа с Россией обвинили в даче ложных показаний.