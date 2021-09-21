Партия Трюдо побеждает на парламентских выборах в Канаде

Правящая Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на предварительные данные избиркома.

Отмечается, что на утро 21 сентября партия получила 138 из 338 мандатов в Палате общин — нижней палате парламента. Консервативная партия Канады получила 94 мандата. Квебекский блок лидирует — 26, Новая демократическая партия — 20, Партия зеленых — 1. Пока известно о данных из 279 округов.

Первыми закрыли голосование жители острова Ньюфаундленд — самой восточной точки Канады. Последние участки в стране закрылись в 19.00 (05.00 мск 21 сентября) по местному времени на Тихоокеанском побережье страны.

​​​​​​Всего в Канаде 338 избирательных округов по числу мест в Палате общин национального парламента. Для формирования правительства большинства партия-победительница должна выиграть выборы минимум в 170 избирательных округах.

Ранее сообщалось, что в канадского премьера бросили камни после предвыборного митинга.