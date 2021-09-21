Пакистан не торопится признавать власть талибов* в Афганистане

Пакистан не спешит признавать власть движения «Талибан (организация запрещена в России)» в Афганистане законной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пакистанского министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши.

«Пакистан их не признал. Мы смотрим, как развивается ситуация. Они объявили о временном правительстве, но никто не спешит признавать их на этом этапе», — сказал он.

В настоящее время важнее признания новых афганских властей предотвращение гуманитарной катастрофы в стране, подчеркнул Курейши. По его словам, если Афганистан останется без международной помощи, последствия немедленно затронут Пакистан, затем «заплатит свою цену» и Запад.

Ранее Москва призвала не допустить гуманитарный кризис в Афганистане.

Ранее координатор предоставляемой ООН гуманитарной помощи афганцам Рамиз Алакбаров рассказал о критической нехватке продуктов и медикаментов. Он подчеркнул, что государство находится «на грани гуманитарной катастрофы».