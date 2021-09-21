Главы МИД европейских стран поддержали Францию в споре с AUKUS

Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили солидарность с Францией, лишившейся контракта на поставку подводных лодок австралийским вооруженным силам после создания военного альянса AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

«Это объявление (о разрыв сделки по подлодкам — прим. ред.) противоречит призывам к большему сотрудничеству с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил Боррель.

Ранее ЕС в лице председателя Европейского совета Шарля Мишеля потребовал объяснений от США из-за потери Францией оборонного контракта.

До этого британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания испытывает любовь к Франции и стремится наладить отношения с ней после скандала, связанного с AUKUS.

Газета La Tribune сообщила 16 сентября, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок из-за вступления в AUKUS. Австралия заключила с французской компанией Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.

После этого страны-участницы AUKUS заключили контракт, который предполагает строительство атомных подводных лодок для ВМФ Австралии.