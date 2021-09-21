Трамп заявил, что США рискуют превратиться в страну третьего мира

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, то США могут превратиться в страну третьего мира из-за миграционного кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

«Соединенные Штаты будут скоро считаться страной третьего мира. Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше. Миллионы людей уже просочились, но еще больше на подходе», — сказал Трамп.

Ранее Федеральный судья обязал Белый дом вернуться к жесткой миграционной политике, начатой 45-м американским президентом Дональдом Трампом, также известной как «Оставайся в Мексике».

Действующий президент США Джо Байден одним из первых своих указов отменил положения миграционной политики, которая предписывала мигрантам из стран Латинской Америки оставаться в Мексике в ожидании рассмотрения их дела по иммиграции в американском суде.