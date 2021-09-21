Арабская коалиция уничтожила две заминированные лодки хуситов

В понедельник арабская коалиция подтвердила, что уничтожила две заминированные лодки ополченцев-хуситов у порта Салиф и предотвратила неминуемую атаку. Об этом пишет Arab News.

Коалиция осудила продолжающиеся угрозы хуситов судоходству в проливе Баб аль-Мандеб и южной части Красного моря. Она также подвергла критике продолжающееся нарушение хуситскими ополченцами Стокгольмского соглашения, когда они начали свои операции из Ходейды.

Нарушения международного права хуситскими ополченцами и их нападения на мирных жителей очень серьезны, отметили в Коалиции, пообещав решительно отреагировать на угрозы, чтобы защитить гражданских лиц и гражданские объекты от враждебных нападений.

Недавние попытки нападений со стороны хуситов вызвали осуждение со стороны ряда арабских и западных стран, которые выразили свою поддержку Саудовской Аравии и ее безопасности.

Бахрейн осудил попытку нападения на порт Салиф на Красном море, заявив, что враждебные действия представляют опасность для морского судоходства и дестабилизируют безопасность и стабильность в регионе. Министерство иностранных дел Бахрейна подчеркнуло необходимость международных усилий по осуждению попытки нападения и сдерживанию хуситов.

Ранее беспилотник из Йемена атаковал людей в Саудовской Аравии. Восемь человек пострадали в результате атаки.