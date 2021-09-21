Глава МИД Франции обсудит с Лавровым Афганистан и Украину

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Его слова приводит РИА «Новости».

«Я планирую двустороннюю встречу с моим российским коллегой Сергеем Лавровым», — сообщил Ле Дриан.

По словам министра, он собирается обсудить с главой российского внешнеполитического ведомства Иран, Ливию, Афганистан и Украину.

Ранее Лавров назвал шизофренией отношение Киева к «нормандскому формату» и минским договоренностям.

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С 21 сентября начнется неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран. Российскую делегацию возглавляет Лавров.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где власть перешла в руки боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России). На повестке также стоят вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата и другие. Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. В сентябре в Совбезе ООН председательствует Ирландия.