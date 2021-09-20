США не планируют выходить из AUKUS после недавнего заявления Франции

Соединенные Штаты не планируют выходить из AUKUS на фоне недавней реакции Франции на соглашение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря американского Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга Псаки отрицательно ответила на вопрос журналиста о том, не планируют ли США выходить из партнерства AUKUS.

До этого Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS. Заявилось о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Кроме того, соглашение на 90 млрд. австралийских долларов, названное «контрактом века», включало в себя производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.

Министр иностранных дел Франции Ле Дриан оценил принятое решение Австралией о разрыве «ударом в спину». Он сказал, что доверие было подорвано.

Ранее США не признали результаты выборов в ГД с крымских участков. Как считают в Госдепе, избирательные участки на территории Крыма находились на суверенной территории Украины. Американская сторона высказала поддержку в адрес украинской территориальной целостности от имени США.