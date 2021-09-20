США с ноября будут требовать от въезжающих иностранцев полной вакцинации

Власти США с ноября будут требовать обязательной вакцинации от всех въезжающих в страну иностранцев. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не достигнут числа в 1 млн умерших от COVID-19, если больше людей в стране вакцинируются, заявил главный американский инфекционист, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

С начала пандемии в США к настоящему времени зарегистрировано около 692 тыс. смертей от коронавируса. Фаучи напомнил, что порядка 70 млн американцев все еще не сделали прививку от коронавируса, хотя имеют на это право.

Также американские специалисты считают, что «мю»-штамм коронавируса способен обходить защиту, которую формируют определенные антитела. По его словам, в настоящее время специалисты проверяют, станет ли данная разновидность коронавирусной инфекции преобладающей в США.