Президент Сербии рассказал, с чего начались нарушения международного права

Международному праву пришел конец в день начала бомбардировок Югославии силами НАТО, последующие конфликты являются следствием данного нарушения. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, его слова приводит ТАСС.

«Если сегодня кто-то спросит, почему нарушается международное право, единственный правильный ответ: из-за разрешения, выданного 24 марта 1999 года! Почему сегодня у некоторых стран захватывают территории? Опять же, ответ: из-за практики, которую вы ввели 24 марта 1999 года», — сказал он.

В ноябре прошлого года Вучич заявлял, что разница между Россией и США состоит в том, что Москва не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Поводом для бомбардировок стали этнические чистки в сербском автономном крае Косово, в организации которых страны-члены НАТО обвинили сербов. Операция проходила без санкции Совета Безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал бомбардировку Югославии в 1999 году недопустимой.