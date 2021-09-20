Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активную явку на выборы в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, передает ТАСС.

«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию», — сказал он.

Он подчеркнул, что от работы Государственной думы зависят стабильность, процветание России, движение страны вперед.

Глава государства выразил надежду, что депутаты Думы нового созыва сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей.

17, 18 и 19 сентября россияне выбирали депутатов Госдумы, в девяти субъектах — глав регионов, еще в 39 — региональные парламенты.

По итогам партия «Единая Россия» стала лидером на выборах в Думу по федеральному округу после обработки 99,7% протоколов. За ней следуют КПРФ, ЛДПР с 7,5%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди».