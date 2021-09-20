В ЦИК заявили, что подсчет электронных голосов в Москве займет дольше времени

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил, что подсчет результатов электронного голосования в Москве займет больше времени, чем в ЦИК. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Москве 2 миллиона записавшихся на электронное голосование, нужно собрать ключ, нужно уточнить списки избирателей, участников дистанционного электронного голосования, что само по себе непростая процедура: нужно эти списки уточнить, потом эти списки выгружаются, потом осуществляется подсчет голосов», — подчеркнул Булаев.

Он добавил, что в столице подсчет электронных голосов займет больше времен, чем в ЦИК, где было меньше обрабатываемых голосов избирателей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 50% избирателей в Москве проголосовали на парламентских выборах.

Выборы проходили с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

В ЦИК заявили, что зарегистрировано 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ.