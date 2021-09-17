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Путин заявил о нерепрезентативности нового состава правительства Афганистана

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прокомментировал состав правительства талибов (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это временное правительство, как говорят сами талибы, и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным», — сказал президент.

По его словам, в нем не хватает представителей других этнических групп.

«Но, как представляется, работать с ним, конечно, тоже нужно», — заявил президент.

В Афганистане отменили инаугурацию временного правительства государства. Его сформировали представители движения «Талибан», захватившие власть в государстве 15 августа.

Инаугурация должна была пройти 11 сентября.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

Ранее Путин сказал, что США оставили после себя ящик Пандоры в Афганистане.

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