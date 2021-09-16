Захарова заявила, что Запад не справится с ситуацией в Афганистане без России

На Западе понимают, что не справятся с катастрофической ситуацией в Афганистане без помощи России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала», ее слова приводит ТАСС.

«Они [«Большая семерка»] понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу [в Афганистане] с ней ничего они не сделают», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, в Афганистане «случился коллапс по вине коллективного Запада».

«Мы видим абсолютно позорнейшее явление — и то, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить — сотни тысяч, миллионы граждан под удар», — отметила официальный представитель МИД России.

Дипломат подчеркнула, что действия НАТО «разожгли настоящий костер» в Афганистане, который, помимо прочего, «обложен большим количеством взрывчатки». Речь идет и о ввезенном в страну оружии, и проблемах с наркотрафиком, сказала Захарова.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула.

Позднее, 31 августа, Пентагон объявил о завершении 20-летней миссии в стране и выводе американских войск. Президент США Джо Байден оценил это событие как «необычайный успех» и заявил, что не собирался продолжать эту войну вечно.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск США из Афганистана.