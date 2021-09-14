Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пранкер из TikTok съел бургер перед демонстрацией веганов и его назвали жалким 18:29
ВОЗ допустила введение ковид-паспортов для туристов 18:26
Группа «Би-2» выпустила кавер на песню Земфиры с нового альбома 18:25
Жители Буженинова рассказали о жизни по соседству с мигрантами 18:24
Европейцы хотят видеть Меркель президентом ЕС 18:23
Стоунхендж будут реставрировать — впервые за 60 лет 18:22
Телефонные мошенники обманом заставили женщину сбрить волосы 18:21
Зобнин рассказал, что поменялось в сборной России с приходом Карпина 18:20
Опубликовано видео с места схода ледника на Домбае 18:19
В кабмине оценили проект ЕР об отмене обязательного техосмотра 18:16

Путин похвалил правительство за работу в острую фазу пандемии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российское правительство в целом «неплохо» показало себя в острой фазе пандемии, считает президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно», — сказал глава государства на встрече с членами правительства и руководством «Единой России».

Он отметил, что между правительством и нижней палатой парламента был налажен эффективный контакт и взаимодействие, «ничего не затянули в этом смысле».

Путин также выразил надежду, что работа правительства будет слаженной и эффективной «и в нормальной ситуации».

Накануне Путин объявил о своем уходе на самоизоляцию из-за роста заболеваемости коронавирусом среди своих приближенных. Сам президент абсолютно здоров, заявили в Кремле.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Он абсолютно здоров»
Путин ушел на карантин из-за коронавируса в окружении
«Российские беспилотники мы в бою не видели»
Почему России нужно вооружать беспилотные летательные аппараты
«Все отвалится»: как запрет серверов Google сломает рунет
Эксперты оценили опасность запрета серверов Google для пользователей
Губернатор Подмосковья поручил проверить города с компактным проживанием мигрантов
Задержанный в Праге россиянин назвал обвинения в свою сторону «шагом к фашизму»
Задержанный юноша объяснил, зачем стрелял в рэпера Бледного
Представитель ЛДПР объяснил случай с «упавшими штанами» Жириновского
Новости и материалы
Пранкер из TikTok съел бургер перед демонстрацией веганов и его назвали жалким
ВОЗ допустила введение ковид-паспортов для туристов
Группа «Би-2» выпустила кавер на песню Земфиры с нового альбома
Жители Буженинова рассказали о жизни по соседству с мигрантами
Европейцы хотят видеть Меркель президентом ЕС
Стоунхендж будут реставрировать — впервые за 60 лет
Телефонные мошенники обманом заставили женщину сбрить волосы
Зобнин рассказал, что поменялось в сборной России с приходом Карпина
Опубликовано видео с места схода ледника на Домбае
В кабмине оценили проект ЕР об отмене обязательного техосмотра
В Белоруссии наблюдается сильный отток валюты с вкладов
Путин призвал сохранить макроэкономическую стабильность
Задержанный дезинсектор не считает себя виновным в отравлении покупателей «Магнита»
СБУ обнаружила тайник с оружием на границе с Белоруссией
Экс-игрок сборной России Ледяхов: в Испании ничего неизвестно об интересе к Захаряну
WSJ: Facebook занижает данные о негативном влиянии Instagram на подростков
После слухов о романе со Швиммером Энистон призналась, с кем хочет встречаться
Бузова выпустила новый клип
Все новости
«У Ефремова были бы шансы, но не с такой жалобой»
Пашаев и Добровинский — о возможном сокращении срока Ефремова по кассации
Что делать с кабачком-переростком
Шефы московских ресторанов рассказали, как поступить с переросшими кабачками
Европейский суд удовлетворил жалобу Лимонова, поданную 15 лет назад
ЕСПЧ признал незаконным запрет партии нацболов в России
«Наша национальная одежда — это не костюмы дементоров»
Афганки дали отпор талибам* флешмобом в соцсетях
Остановить мгновенье: Huawei подарит до $10 000 за лучшие фотографии
В России стартует конкурс мобильной фотографии NEXT-IMAGE Awards 2021
«Мы больше не верим обещаниям Запада»
Кулеба: Украина может взять путь на милитаризацию по примеру Израиля
Умер герой чеченской войны генерал Казанцев
Поражает мозг: как герпес провоцирует деменцию
Ученые связали вирус герпеса с развитием нейродегенеративных болезней
Лошади, ковбои и доспехи: как прошел Met Gala 2021
В Нью-Йорке состоялся долгожданный бал Института костюма
«Профессор в военном деле»
Ушел из жизни экс-командующий группировкой войск на Северном Кавказе генерал Казанцев
«Постоянный стресс»: почему пациенты с АтД оказались в тени
В России надо создать единый регистр пациентов с атопическим дерматитом, считает врач
Общагу будут закрывать: чего добился народный сход в Бужаниново
СК сообщил о задержании двоих из трех подозреваемых в убийстве пенсионерки мигрантов
«Воин на защите России», «обер-вешатель»: к чему привела смерть Столыпина
110 лет назад был смертельно ранен Петр Столыпин
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях