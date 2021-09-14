Путин похвалил правительство за работу в острую фазу пандемии

Российское правительство в целом «неплохо» показало себя в острой фазе пандемии, считает президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно», — сказал глава государства на встрече с членами правительства и руководством «Единой России».

Он отметил, что между правительством и нижней палатой парламента был налажен эффективный контакт и взаимодействие, «ничего не затянули в этом смысле».

Путин также выразил надежду, что работа правительства будет слаженной и эффективной «и в нормальной ситуации».

Накануне Путин объявил о своем уходе на самоизоляцию из-за роста заболеваемости коронавирусом среди своих приближенных. Сам президент абсолютно здоров, заявили в Кремле.