Переговоры России и США о контроле над ядерным вооружением продолжатся 30 сентября

Второй раунд российско-американских переговоров по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном, посвященных контролю над ядерным вооружением, состоится 30 сентября в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.

Первый раунд консультаций прошел в Женеве 28 июля. По сообщению американского государственного департамента, встреча была «профессиональной и предметной». Стороны также обсудили формат будущих сессий диалога по стратегической стабильности.

О необходимости переговоров российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились на встрече в Женеве 16 июня.

Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.