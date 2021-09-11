Захарова вспомнила о своем побеге из санатория в день терактов 11 сентября

Официальный представитель МИД России Мария Захарова находилась в санатории на лечении после тяжелой болезни, когда в США произошел теракт 9/11. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Летом того года у меня было воспаление легких. Тяжелое. И меня после выписки из больницы отправили в подмосковный санаторий на восстановление. Выдержала я там недолго и сбежала. День побега пришелся на 11 сентября», — поделилась она воспоминаниями.

По ее словам, войдя в квартиру и включив телевизор, она испытала шок.

«Я видела это в прямом эфире. Настолько четко помню этот момент, что как будто это было вчера. Потом я позвонила на работу. Отпуск свернула. А дальше была новая реальность», — рассказала Захарова.

В 2001 году, в момент взрывов в Нью-Йорке Мария Захарова работала в Департаменте информации и печати МИД России.

О воспоминаниях Марии Захаровой, Николая Дроздова, Владимира Познера, Натальи Поклонской и других российских деятелей о событиях 11 сентября читайте в материале «Газеты.Ru».