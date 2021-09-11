НАТО призвал ЕС не создавать конкуренцию альянсу из-за угроз России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Европейского союза не создавать конкуренцию альянсу в то время, как союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая. Об этом он сказал в эфире бельгийского телеканала RTBF.

На фоне обострения ситуации в Афганистане, где власть в свои руки взяло радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)», и критики поспешного вывода американского военного контингента в Евросоюзе вновь стали обсуждать вопрос «стратегической автономии» союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования.

«НАТО уже много лет призывает европейских союзников к увеличению финансирования военных расходов, чтобы иметь лучшие возможности для действий. Я приветствую тот факт, что европейцы стали больше инвестировать. Но это не должно происходить вне НАТО или создавать конкуренцию», — сказал Столтенберг.

Он заявил о необходимости укрепления Североатлантического альянса, объединении усилий Европы и Северной Америки «для противостояния России, действующей все более агрессивно по отношению к мировому балансу сил». В связи с этим, отметил генсек, что Европе и Америке нужно держаться вместе и защищать друг друга.

Ранее бывший посол США в РФ Майкл Макфол рассказал, как Россия может уничтожить НАТО.