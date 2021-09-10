Байден планирует сделать бустерную прививку от COVID-19

Президент США Джо Байден получит «бустерную» прививку от коронавируса, как только она станет широко доступной. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

Ранее в интервью телекомпании ABC Байден сообщал о готовности сделать прививку вместе с супругой Джилл. Президент отметил, что он и его супруга получили первые две дозы вакцины в январе 2021 года и, согласно действующим в США правилам, в сентябре они смогут получить третью дозу.

Между тем ранее чиновники из сферы здравоохранения США призвали Белый дом приостановить ревакцинацию населения от коронавируса из-за недостаточности данных. Чиновники призвали дождаться «полного одобрения» бустерных доз от FDA и рекомендаций от CDC.

8 сентября администрация Байдена объявила, что американцы смогут делать бустерные прививки от Covid-19 начиная с 20 сентября при условии получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и подписания Центров США по контролю и профилактике заболеваний. Люди будут иметь право на ревакцинацию через восемь месяцев после второй прививки вакцинами Pfizer или Moderna, передает CNN.