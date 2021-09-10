Министры России и Белоруссии одобрили 28 совместных программ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на заседании Совета министров Союзного государства было одобрено решение об углублении интеграции на основе 28 союзных программ. Об этом сообщает ТАСС.

«Только что завершилось заседание Совета министров Союзного государства, главное — одобрены решения об углублении интеграции на основе 28 союзных программ, они все согласованы», — сказал он.

Днем ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск согласовали все союзные программы.

По словам главы государства, программы направлены на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков и единого транспортного пространства, а также на формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.