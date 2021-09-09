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Депутаты Верховной рады устроили потасовку из-за критики Зеленского и его «секретарши Ермака»

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Депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Николай Тищенко устроили потасовку возле трибуны. Видео с инцидентом опубликовано в Telegram-канале Vesti.ua.

Лерос призвал создать комиссию для расследования провала задержания 33 бойцов из «ЧВК Вагнера» (деятельность ЧВК в России запрещена) в июле 2020 года. При этом он предположил, что ответственным за это может быть президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинцев интересует, кто из этой парочки господин Зеленский или его секретарша Ермак (глава офиса президента Андрей Ермак. — «Газета.Ru») слили эту спецоперацию», — заявил Лерос. После этого член пропрезидентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко начал выталкивать его с трибуны. Впоследствии он объяснил свои действия тем, что президента нельзя оскорблять, так как «за него люди голосовали», передает Telegram-канал «Страна».

Год назад Лероса исключили из «Слуги народа» за резкую критику первых лиц государства. В частности, он заявлял, что Зеленский несет ответственность за атаки на гражданских активистов, журналистов и оппозиционные организации.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что США помогали украинским спецслужбам, которые хотели арестовать 33 россиян, якобы имеющих отношение к ЧВК Вагнера. Украинцев же в той операции консультировали сотрудники ЦРУ. Американские журналисты со ссылкой на анонимный источник утверждают, что плану помешали действия Минска, который задержал их, а затем выдал России.

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