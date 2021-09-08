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ФСБ: ЦРУ задержало россиян в Минске, чтобы разорвать отношения России и Белоруссии

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Представитель ФСБ России заявил, что главной целью операции США по задержанию россиян в Минске в 2020 году был разрыв российско-белорусских отношений. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает РИА «Новости»ю

«Вся эта операция планировалась исключительно для этого. И если бы, конечно, она удалась, то удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесен очень тяжелый, и времени, чтобы внести ясность и поправить отношения, было бы затрачено очень много», — сказал он.

По его словам, «украинцы в данном случае — инструмент».

«Да, финансово, технически это все делали американцы... В данном случае этим инструментом была военная разведка и пятое управление департамента контрразведки СБУ. Собственно, их руками все это и сделано было», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение, в котором говорилось о якобы помощи ЦРУ Киеву в задержании более 30 россиян в Белоруссии летом прошлого года.

ЦРУ помогло Киеву задержать 33 россиянина в Белоруссии летом 2020 года. В конце прошлого года бывший президент Украины Петр Порошенко объявил себя организатором задержания российских «наемников» в Белоруссии. Задержанные, по информации Минска, были «боевиками» ЧВК. При этом спецслужбы Белоруссии якобы получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

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