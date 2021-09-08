Макфол рассказал, как Россия может уничтожить НАТО

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал два связанных с Россией пугающих его сценария, которые, по его мнению, могут произойти в Европе. Об этом он рассказал во время виртуальной дискуссии, которая была посвящена взаимоотношениям между США, Китаем и Россией, сообщает РИА «Новости».

По мнению американского дипломата, президент РФ Владимир Путин «хочет уничтожить НАТО», так как «российский президент не считает, что НАТО соответствует интересам России».

«Первый сценарий: например, драка в эстонском городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого», — сказал Макфол.

В случае, если подобный сценарий будет реализован, то, по его мнению, союзничество в НАТО не покажет себя таким крепким, каким оно должно быть.

«Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают», — резюмировал он.

Ранее Макфол рассказал о том, что в США есть люди, поддерживающие идеи российского президента Владимира Путина.