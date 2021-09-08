Экс-депутат Рады рассказал об «унизительной» для Зеленского встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева. Об этом в эфире телеканала «НАШ» рассказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

На вопрос о том, может ли эта встреча состояться в Минске, политик отметил, что такая вероятность мала, но все-таки существует.

«Ну кстати в Белоруссии тоже весьма унизительно. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с Лукашенко. Тоже может быть», — заявил Мураев.

Экс-депутат пояснил, что для украинской стороны саммит Зеленского и Путина намного важнее. По мнению Мураева, встреча глав РФ и Украины жизненно важна для Киева из-за вопросов, связанных с урегулированием конфликта на востоке Украины, а также транзита газа и тяжелого экономического положения в стране.

На вопрос ведущего о том, действительно ли Зеленский согласится на эту «унизительную» встречу и поедет в Крым, несмотря на то, что президент России не будет обсуждать с ним вопрос полуострова, Мураев отметил, что украинский президент является «заложником своих слов».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев готов к встрече Зеленского и Путина.