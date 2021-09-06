На Украине допустили обращение к США для получения статуса союзника вне НАТО

Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание, в рамках которого будет рассматриваться возможность обращения к конгрессу США с просьбой предоставить стране статус главного союзника Вашингтона вне НАТО. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат украинского парламента от фракции оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Ориентировочно внеочередная сессия состоится в четверг», — написал он.

Гончаренко добавил, что предоставление Украине соответствующего статуса «продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе». В случае получения данного статуса это не помешает дальнейшему вступлению Украины в НАТО.

Ранее в США назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.