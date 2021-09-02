Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы

В будущем Украина станет сильной, успешной страной и лидером в Европе. Об этом в ходе выступления в Стэнфордском университете заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, он уверен в этом, «потому что возможно все».

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 2 сентября, объявил о том, что Соединенные Штаты выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Калифорнию, где он встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком. В честь приезда главы государства здание мэрии Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага.