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Премьера Великобритании поймали на небезопасном использовании личного телефона

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Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ряд других высокопоставленных министров использовали свои личные телефоны для обсуждения рабочих вопросов, несмотря на рекомендации по безопасности. Об этом сообщает Times.

По информации газеты, Джонсон пользовался личным телефоном во время переписки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также британским предпринимателем Джеймсом Дайсеном. Политик обсуждал с принцем сделку по продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед», а Дайсен обращался к британскому премьеру по вопросам налоговых льгот для своей компании.

Таким образом, как пишет Times, Джонсон нарушил рекомендации, которые сам же и распространил в правительстве после парламентских выборов в 2019 году. Тогда политик предупредил о наличии риска взлома телефонов и электронной почты. В рекомендациях подчеркивалось, что политикам возбраняется использование личных устройств связи для обсуждения любых рабочих вопросов, независимо от уровня их секретности.

Ранее на открытии мемориальной доски в честь погибших сотрудников полиции у премьер-министра Бориса Джонсона вывернуло наизнанку зонт — принц Чарльз и другие участники церемонии не смогли сдержать улыбку.

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