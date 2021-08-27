Белый дом отреагировал на призывы к отставке Байдена после теракта в Кабуле

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американцы должны сплотиться в борьбе с терроризмом в ответ на требование некоторых республиканцев отправить в отставку президента США Джо Байдена из-за теракта в Кабуле. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Сегодня военнослужащие США <...> погибли от рук террористов. Сегодня не время для политики, и мы ожидаем, чтобы каждый американец разделил нашу приверженность тому, чтобы найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и убить их <...>», — сказала она.

Ранее республиканцы призвали к отставке Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в Афганистане.

Число погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек, из них не менее 13 — американские военные. Афганский минздрав уточнил ранее полученные данные о раненых и погибших в результате нескольких взрывов вблизи от аэропорта в Кабуле. До этого сообщалось о 90 погибших, а Пентагон подтвердил информацию о том, что от полученных ран скончался тринадцатый американский солдат.