На Украине военкомы силой увезли настоятеля храма в неизвестном направлении

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) применили силу и увезли в неизвестном направлении священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области. Об этом в Telegram-канале сообщила Хмельницкая епархия УПЦ.

«Представители ТЦК <...> незаконно удерживают клирика Хмельницкой епархии УПЦ — настоятеля Свято-Покровского храма села Редвинцы Хмельницкого районного округа протоиерея Максима Анатольевича Москальчука», — говорится в заявлении.

Из него следует, что священнослужителя задержали еще 28 января. Сотрудники ТЦК доставили его в военный комиссариат, а впоследствии посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении.

Как рассказали в епархии, к текущему моменту связаться с Максимом Москальчуком так и не удалось.

27 декабря прошлого года украинский телеканал «Первый казацкий» сообщил, что в Ужгороде на западе страны представители ТЦК осуществили насильственное задержание священника УПЦ Василия Драгуна прямо в больнице, где он проходил лечение. По информации журналистов, мужчина является настоятелем храма Жен-Мироносиц УПЦ, расположенного в селе Раково в Закарпатской области.

Ранее на Украине священника мобилизовали с кладбища, где проходило отпевание военнослужащего.