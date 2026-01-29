Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

На Украине военкомы силой увезли настоятеля храма в неизвестном направлении

Сотрудники военкомата силой увезли настоятеля храма УПЦ в Хмельницкой области
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) применили силу и увезли в неизвестном направлении священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области. Об этом в Telegram-канале сообщила Хмельницкая епархия УПЦ.

«Представители ТЦК <...> незаконно удерживают клирика Хмельницкой епархии УПЦ — настоятеля Свято-Покровского храма села Редвинцы Хмельницкого районного округа протоиерея Максима Анатольевича Москальчука», — говорится в заявлении.

Из него следует, что священнослужителя задержали еще 28 января. Сотрудники ТЦК доставили его в военный комиссариат, а впоследствии посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении.

Как рассказали в епархии, к текущему моменту связаться с Максимом Москальчуком так и не удалось.

27 декабря прошлого года украинский телеканал «Первый казацкий» сообщил, что в Ужгороде на западе страны представители ТЦК осуществили насильственное задержание священника УПЦ Василия Драгуна прямо в больнице, где он проходил лечение. По информации журналистов, мужчина является настоятелем храма Жен-Мироносиц УПЦ, расположенного в селе Раково в Закарпатской области.

Ранее на Украине священника мобилизовали с кладбища, где проходило отпевание военнослужащего.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!