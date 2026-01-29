Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Политика

На Западе рассказали о «пощечине», которую Мерц отвесил Зеленскому

Журналист Боуз: Мерц отвесил Зеленскому пощечину словами об Украине и ЕС
Emmanuele Contini/NurPhoto/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отвесил «пощечину» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сделав заявление о перспективах вступления Украины в ЕС. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Мерц разбивает надежды Зеленского и его мечту о вступлении Украины в ЕС в 2027 году», — отметил журналист, назвал это «очередной пощечиной наркофюреру».

Он также иронично поинтересовался у Зеленского о том, не начались ли у него «проблемы в раю».

До этого Фридрих Мерц сказал, что быстрое вступление Украины в Евросоюз маловероятно. Он подчеркнул, что для страны важно иметь перспективу, которая приведет к интеграции в ЕС.

Однако немецкий канцлер исключил сценарий вступления Украины в Евросоюз 1 января 2027 года, назвав его «невозможным». Мерц отметил, что сближение Украины с ЕС возможно, но быстрое членство — это утопия.

Ранее Зеленский назвал членство Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности для Европы.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!