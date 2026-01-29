На Западе рассказали о «пощечине», которую Мерц отвесил Зеленскому

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отвесил «пощечину» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сделав заявление о перспективах вступления Украины в ЕС. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Мерц разбивает надежды Зеленского и его мечту о вступлении Украины в ЕС в 2027 году», — отметил журналист, назвал это «очередной пощечиной наркофюреру».

Он также иронично поинтересовался у Зеленского о том, не начались ли у него «проблемы в раю».

До этого Фридрих Мерц сказал, что быстрое вступление Украины в Евросоюз маловероятно. Он подчеркнул, что для страны важно иметь перспективу, которая приведет к интеграции в ЕС.

Однако немецкий канцлер исключил сценарий вступления Украины в Евросоюз 1 января 2027 года, назвав его «невозможным». Мерц отметил, что сближение Украины с ЕС возможно, но быстрое членство — это утопия.

Ранее Зеленский назвал членство Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности для Европы.