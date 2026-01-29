Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

Расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины нашли в Дагестане

В Дагестане пропавшую женщину нашли расчлененной и обгоревшей
Telegram-канал «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА»https://t.me/criminal_chronicle

В Дагестане нашли останки 36-летней женщины, которая пропала около недели назад. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника».

Расчлененные и обгоревшие останки пропавшей на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района обнаружили сотрудники уголовного розыска. Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.

Мальвина Магомедова пропала 23 января. Она вышла из дома в селении Джалган Дербентского района и не вернулась.

До этого в Ленинградской области водолазы спустя девять дней поисков нашли тело 41-летней матери двоих детей, сообщает spb.kp.ru. Она утонула в необорудованной проруби во время Крещения.

Ранее на Бали обнаружили тело россиянина.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!