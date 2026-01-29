Глава Хабаровского края рассказал, выключат ли отопление из-за пожара на ТЭЦ-3

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что держит на личном контроле ситуацию с пожаром на ТЭЦ-3. Глава региона прокомментировал произошедшее в своем Telegram-канале.

«На данный момент огонь локализован. Мною создан оперативный штаб, на месте работает комиссия», — отметил Демешин.

По его словам, в результате возгорания пострадали четыре человека. Из них выжили только два гражданина, сейчас они находятся в краевой больнице имени О. В. Владимирцева.

«Блок отключили. Наблюдается небольшой спад по давлению», — подчеркнул губернатор.

При этом глава региона заверил, что угроза отключения электроснабжения и теплоснабжения отсутствует.

ТЭЦ-3 в Хабаровске загорелась 29 января. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю рассказали, что на место происшествия направили 32 специалиста и 12 единиц техники. Прибывшие к объекту сотрудники экстренных служб обнаружили, что с крыши одного из корпусов идет дым. Предположительно, здесь проводились кровельные работы.

