В Екатеринбурге отменили концерт Нурлана Сабурова

Концерт комика Нурлана Сабурова в Екатеринбурге отменен
Алексей Майшев/РИА Новости

В Екатеринбурге отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова. Об этом говорится в сообщении в официальной группе нового тура Сабурова во «ВКонтакте».

Отмечается, что Сабуров должен был выступать 3 февраля в МТС Live Холл с новой программой.

«К сожалению, возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату. Мы не прощаемся с вами! Мероприятие будет перенесено на другую дату, о которой мы сообщим вам в ближайшее время!» — говорится в сообщении.

В 2025 году Сабурова оштрафовали за нарушение миграционного законодательства на 5000 рублей и обязали выехать из России.

Позже Telegram-канал Shot показал элитную недвижимость Сабурова. По данным канала, комик проживает в элитном закрытом поселке в коттедже стоимостью около 115 млн рублей. Дом расположен на участке площадью 1285 квадратных метров в жилом комплексе «Новорижский». Землю Сабуров приобрел в 2022 году за 12,2 млн рублей. Вместе с ним в особняке живет его семья — жена и трое детей, которых пара не показывает публике.

Помимо недвижимости, у артиста два автомобиля премиум-класса: Mercedes G-Class 2018 года выпуска с номером SBR, оцененный примерно в 20 млн рублей, и Cadillac Escalade 2021 года стоимостью около 11 млн.

Ранее была раскрыта цель последнего визита комика Нурлана Сабурова в Россию.
 
