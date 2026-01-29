Пока конфликт на Украине продолжается, нет никаких причин для снятия или смягчения санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, чьи слова приводит издание Novinky.

«Я считаю, что пока продолжается война, <…>, то, пожалуй, нет никаких оснований смягчать санкции», – сказал Мацинка, комментируя разработку 20 пакета ограничений против России.

По его словам, введение новых рестрикций против Москвы – один из способов оказания давления.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТАЗ заявил, что единственное, что в совершенстве умеет Европейский союз — это «ненавидеть русских». Он указал, что политическое объединение переживает кризис, однако не способно принимать эффективных решений для его преодоления. Выживут только те, «кто будет сильным», считает политик.

