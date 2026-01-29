Размер шрифта
Бывшие владельцы «Макфы» лишились десятков квартир

Суд в Челябинске узаконил изъятие 63 квартир у владельцев и бенефициаров «Макфы»
Александр Кондратюк/РИА Новости

Челябинский областной суд оставил в силе решение об изъятии 63 объектов недвижимости, принадлежавших руководству и бенефициарам холдинга «Макфа». Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Игорь Трунов.

«Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и 11 бывших сотрудников не смогли оспорить передачу единственного жилья Минобороны», — говорится в сообщении.

Согласно материалам суда, изъятие активов по антикоррупционным искам направлено на восстановление социальной справедливости.

В конце октября прошлого года челябинский суд постановил изъять в пользу государства 63 квартиры, ранее принадлежавшие экс-владельцам производителя макарон «Макфа». Ответчиками по иску указаны бывший гендиректор «Макфы» Вадим Белоусов, экс-губернатор Челябинской области, бывший председатель совета директоров «Макфы» Михаил Юревич и члены его семьи.

В суде сообщили, что по просьбе Минобороны РФ изъятые квартиры в дальнейшем распределят между российскими военнослужащими.

В мае 2024 года все активы холдинга «Макфа» и связанных с ним компаний полностью перешли в собственность государства. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-губернатор Челябинской области и бывший владелец «Макфы» переобъявлен в розыск.
 
