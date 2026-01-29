Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Культура

Фигуранта дела Лерчек взяли под стражу

В Москве взяли под стражу давшего показания на блогершу Лерчек
ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-партнера Валерии и Артема Чекалиных Романа Вишняка взяли под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

На Вишняка надели наручники после оглашения вердикта. Отмечается, что мужчина давал показания на Чекалину.

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывший муж Артем Чекалин с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

28 января 2026 года прокурор запросил четыре года колонии для экс-партнера Чекалиных Романа Вишняка по делу о выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

При этом сторона защиты просила принять во внимание признание Вишняком вины, то, что он дал изобличающие показания, оказывал благотворительную помощь десантному батальону, а также положительно характеризуется. Адвокат призвал назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит иск Бородина к Пугачевой.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!