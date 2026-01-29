Фигуранта дела Лерчек взяли под стражу

В Москве взяли под стражу давшего показания на блогершу Лерчек

Экс-партнера Валерии и Артема Чекалиных Романа Вишняка взяли под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

На Вишняка надели наручники после оглашения вердикта. Отмечается, что мужчина давал показания на Чекалину.

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывший муж Артем Чекалин с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

28 января 2026 года прокурор запросил четыре года колонии для экс-партнера Чекалиных Романа Вишняка по делу о выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

При этом сторона защиты просила принять во внимание признание Вишняком вины, то, что он дал изобличающие показания, оказывал благотворительную помощь десантному батальону, а также положительно характеризуется. Адвокат призвал назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

