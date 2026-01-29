Размер шрифта
Ставшего секс-символом в соцсетях Максима Галкина заподозрили в пластике

Хирург Абдулаева допустила, что Галкин пересадил жир в мышцы ради красивого тела
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пластический хирург Софья Абдулаева предположила, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) изменился внешне после операции по пересадке жира в мышцы. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что это популярная процедура у мужчин.

По мнению Софьи Абдулаевой, пластический хирург мог помочь Галкину достичь красивой физической формы, после чего он стал ее поддерживать тренировками в спортзале и правильным питанием.

«Вот этот размер плеч раздуть от правильного питания и физических нагрузок можно, но для этого надо помочь. Вероятно, было липоскульптурирование для мужчин, которое мы сейчас очень любим. Есть бразильские методики, когда жир пересаживается не подкожно. Возможно, даже была использована техника пересадки жира в мышцу. Человек очень сильно занимается спортом и благодаря питанию раскачался, либо все-таки ему немножко помогли. В этом нет ничего плохого. При его телосложении самый эффективный способ — это все-таки пересадка жира в мышцу. После чего это все очень красиво визуализируется», — отметила хирург.

В конце января Максим Галкин обрел большую популярность в соцсетях после того, как опубликовал новые фотографии. Пользователи писали, что юморист изменился до неузнаваемости, и стали называть его новым секс-символом. Поклонники восхищались не только подкаченным телом артиста, но и его прической, а также бородой. Жена Галкина Алла Пугачева тоже отмечалась под фотографиями. Она делилась, что ее супруг делает все, как ей нравится.

Ранее Максим Галкин показал свою повзрослевшую дочь от Аллы Пугачевой.
 
