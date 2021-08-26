МИД: на момент теракта в аэропорту Кабула не было граждан России

Во время взрывов около аэропорта Кабула не было российских граждан. Об это заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова со ссылкой на посольство РФ в Афганистане.

«На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным Посольства России в Афганистане, не было», — написала она в своем Telegram-канале.

Взрывы рядом с аэропортом Кабула произошли 26 августа. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за подрыва террориста-смертника, а второй — из-за начиненного взрывчаткой автомобиля. В результате погибли не менее 13 человек, еще 70 пострадали.

Незадолго до взрыва посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что все россияне, которые хотели покинуть территорию Афганистана, были эвакуированы. По его словам, накануне, 25 августа, на четырех специально заказанных бортах из страны вывезли 360 человек,

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) объявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. После этого тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны. По словам Жирнова, только за последние несколько дней там погибли порядка 50 человек.