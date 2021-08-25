Итальянские активисты сообщили о тайном знаке, который дает пропуск в аэропорт Кабула

Чтобы попасть в аэропорт Кабула, необходимо показать охраняющим периметр военным ладонь, на которой нарисована буква «Р». Об этом «РИА Новости» рассказал президент итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести.

По словам главы НПО, с помощью такого знака в кабульский аэропорт смогли попасть активистки организации.

«Их прошло чуть менее 300 человек, это не только наши сотрудницы, но и их семьи. Нашу букву «P» стали использовать и другие организации», — рассказал он.

Как объяснил Прести, этот знак позволяет итальянским военнослужащим, которые охраняют периметр и вход в аэропорты, понять, кого нужно вывести из толпы и провести в аэропорт. При этом, когда люди попадают внутрь, их проверяют по специальным спискам МИД и Минобороны Италии. Таким образом, попасть в Италию только благодаря этому символу не удастся.

«Буква «P» стала символом – означая не только Pangea, но и мир: Pace. Это оказалось очень практичным ходом, который позволил оперативно обеспечить безопасность многих людей», — заключил руководитель Pangea.

Всего, по данным организации, активистам удалось вывести из Афганистана 370 человек, причем половина из них — дети.

Сейчас свободного доступа в аэропорт Кабула нет. 25 августа боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые захватили власть в Афганистане, установили КПП при въезде в аэропорт. Талибы пропускают только тех, кто либо является гражданином страны НАТО, либо имеет визу или специальное приглашение в государства альянса. По словам официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, после 31 выехать из страны будет нельзя.