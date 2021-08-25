Около тысячи афганцев получили разрешение уехать в Россию

Разрешение российского посольства уехать в Россию получили около тысячи афганцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр афганских диаспор.

Отмечается, что разрешения получили люди с российским паспортом, видом на жительство или рабочей визой, а также студенты. Собеседник агентства уточнил, что идет согласование еще по ряду категорий граждан, потому что нельзя допустить, чтобы среди них были террористы.

Ранее сообщалось, что афганские студенты казанских вузов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь им вернуться на учебу. Около 50 молодых людей, которые отправились домой на каникулы или временно занимались дистанционно, после захвата власти в стране не могут покинуть Кабул.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту.