Несколько жителей ранены в Херсонской области при атаке со стороны ВСУ

Два человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Херсонскую область

В результате атаки ВСУ на Херсонскую область ранения получили два мирных жителя Князе-Григорьевки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В селе Князе-Григорьевка Великолепетихского округа ранены 56-летняя женщина и 64-летний мужчина. Медицинская помощь оказана на месте», — написал он.

По словам Сальдо, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли Алешки, Голую Пристань, Казачьи Лагеря, Нижние Серогозы, Николаевку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Подстепное, Раденск, Скадовск, Солонцы и Старую Збурьевку.

8 января глава региона сообщил, что противник совершил попытку массированного пролета более 70 ударных дронов через Херсонскую область. Он уточнил, что эта попытка атаки была сорвана российскими военными. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» отразили атаку и сбили 18 вражеских дронов самолетного типа. Сальдо отметил, что остальные БПЛА были ликвидированы средствами ПВО других регионов.

Ранее в России за ночь сбили почти 50 украинских беспилотников.