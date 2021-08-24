Путин расширил Саров тремя муниципалитетами

Российский президент Владимир Путин подписал указ о присоединении трех муниципалитетов Нижегородской области и Мордовии к Сарову. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в указе, присоединение преследует цель социально-экономического развития закрытого города. Так, площадь Сарова пополнилась частями территорий Вознесенского и Дивеевского муниципальных округов Нижегородской области и Темниковского муниципального района Мордовии.

В тексте отмечается, что на присоединяемых территориях вводится особый режим безопасного функционирования организаций и объектов, который включает ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты летательных аппаратов над этими территориями и другие ограничения в соответствии с российским законодательством.

Указ также устанавливает новые границы Сарова. Кабинету министров и региональным властям было поручено изменить границы в течение полугода. Изменение вступит в силу 1 января 2022 года.

Ранее «Росатом» запустил конкурс на концепцию Национального центра физики и математики, который планируют построить в Сарове.