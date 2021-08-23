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Лидеры стран ОДКБ проводят видеоконференцию по Афганистану

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Reuters

Лидеры государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводят внеочередную сессию Совета коллективной безопасности на фоне ситуации в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

Сессия проходит в онлайн-режиме под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В повестке встречи — вопросы обеспечения безопасности государств — членов ОДКБ в контексте событий в Афганистане. Также будет поднят вопрос об эффективном совместном реагировании на возможные трансграничные вызовы и угрозы.

Ранее сообщалось, что в саммите ОДКБ примет участие президент России Владимир Путин.

Помимо российского и таджикского президентов в состав совета входят лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

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