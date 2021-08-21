Талибы* освободили 340 заключенных в провинции Фарах

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) освободило 340 заключенных из тюрьмы в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Отмечается, что заключенные были осуждены за преступления, связанные с угрозой безопасности страны.

Ранее представитель талибов Кари Юсуф Ахмади заявил, что лидер движения Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем в Афганистане.

Также сообщалось, что «Талибан» предложит некоторым членам прежней администрации Афганистана места в новом правительстве. В настоящее время между лидерами движения и бывшими руководителями страны ведутся консультации. Также принять участие в работе новой администрации будет предложено женщинам.

Боевики «Талибана» 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они формируют временное правительство.