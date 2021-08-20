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Байден заявил о возобновлении гражданского авиасообщения с Кабулом

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AsvakaNews/Twitter

США возобновили полеты гражданских самолетов в афганскую столицу. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США Джо Байден заявил об этом во время состоявшегося в Белом доме выступления, которое было посвящено ситуации в Афганистане.

«С тех пор, как я выступал в понедельник, мы достигли значительного прогресса, обеспечили [безопасность] аэропорта, смогли возобновить рейсы, не только военные, но и гражданские из других стран», — сказал американский лидер.

Он отметил, что перед этим обсудил с вице-президентом, государственным секретарем, министром обороны и членами комитета национальной безопасности уязвимое положение, в котором оказались американские граждане, афганские союзники Соединенных Штатов и простые афганцы.

Ранее в государственном департаменте пообещали не брать деньги за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана.

До этого Байден заявил о необходимости завершить эвакуацию до 31 августа 2021 года.

15 августа текущего года радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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