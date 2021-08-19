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В Совфеде заявили, что карьера сбежавшего президента Гани закончилась

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Afghan Presidential Palace/Reuters

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что политическая карьера бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани завершилась навсегда, так как люди не простят ему предательства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Джабарова, Гани намерен остаться в ОАЭ для спокойной и безбедной жизни. Его заявления о том, что он хотел избежать кровопролития и в скором времени вернется на родину, нужны для того, чтобы приукрасить бегство с деньгами.

«Американцы за долгие годы выпестовали этот режим, а в результате Гани обворовал эту страну и сбежал оттуда», — отметил Джабаров.

Он также сравнил ситуацию Гани с положением экс-президента Украины Виктора Януковича. Джабаров считает, что Янукович мог возглавить сопротивление режиму, пришедшему на Украине к власти в результате переворота.

«Но он покинул страну, и на этом его карьера закончилась. То же самое сейчас произошло с Гани», — заключил Джабаров.

Ранее сообщалось, что Гани находится в городе Абу-Даби. Политик согласился уйти в отставку после того, как движение «Талибан (организация запрещена в России)» захватило власть в стране, и улетел с семьей в ОАЭ. Позже Гани пообещал вернуться в Афганистан, чтобы продолжить борьбу за интересы его жителей.

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